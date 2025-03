Preta Gil comenta luta contra câncer: ‘Remédio bloqueia minhas emoções’

Preta Gil comentou sua luta contra o câncer durante participação no Domingão do Hulk exibido neste domingo, 30. A artista foi ao programa para cantar a música “Brasil”, canção de Cazuza regravada por ela para a abertura do remake da novela “Vale Tudo”.

“Só consegui entrar porque eu estou realmente bloqueada. Eu estou com um remédio que bloqueia um pouco as minhas emoções, porque senão é duro de aguentar tudo que eu tô passando”, contou Preta. “Estou lutando. Só Deus e meus amigos íntimos sabem o que tem por baixo dessa roupa e por dentro dessa dessa alma.”

Apesar das queixas, Preta Gil demonstrou gratidão e felicidade por poder participar do programa. “Quando você [Luciano Hulk] me fez o convite, me curou, me deu ânimo. Mesmo com todos os problemas, com todas as questões, eu vim por amor à minha madrinha Gal, por amor a essa novela que eu assisti na primeira versão.”

A artista recordou também como se apaixonou pelo ator Otávio Miller ao assistir a novela. Juntos, os dois seriam pais do cantor Fran Gil, único filho de Preta. “Novelas também acontece isso, né? Desperta na gente desejos, vontades”, disse.