Preta Gil comenta descoberta de traição do ex: ‘Antes só do que mal acompanhada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/06/2023 - 12:51 Compartilhe

Solteira desde o recente fim do casamento com Rodrigo Godoy, com quem estava há oito anos, Preta Gil aproveitou a última segunda-feira (12), Dia dos Namorados, para desabafar sobre seu atual status de relacionamento. No Instagram, a cantora também comentou sobre a descoberta da traição do ex-marido, que ocorrendo quando ela já estava em tratamento contra o câncer de intestino.

“Sabe aquele ditado: antes só do que mal acompanhado? Então, foi esse sentimento que me fez escolher estar só nesse processo difícil e doloroso que estou passando, e consequentemente no Dia dos Namorados”, iniciou Preta Gil.

A cantora seguiu refletindo: “Temos tanto, mas tanto o que questionar. Tanta gente namorando ou casada, mas infeliz, só porque acham que estar só é algo que nos diminuiu. Acredite, estar só pode ser transformador, e eu escolhi isso”.

Sobre o fim do casamento com Rodrigo, ela pontuou: “Pra quem ainda não entendeu, me separei antes de descobrir a traição”.

Por fim, Preta se declarou traumatizada, mas prestou apoio as demais pessoas solteiras, bem como àquelas que vivem um relacionamento saudável. “Esse dia é angustiante para muitas pessoas solteiras, pois elas não entenderam o valor de se amar e se valorizar ainda. Vamos celebrar esse dia também, pelos que estão em um relacionamento saudável. Eu acredito no amor e seguirei acreditando, apesar do trauma”, concluiu.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias