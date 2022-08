Preta Gil celebra aniversário da mãe, Sandra Gadelha: ‘Viva, Drão!’

Da Redação 15/08/2022 - 19:19 Compartilhe

Preta Gil está em Salvador, na Bahia, nesta segunda-feira (15) e o motivo é muito especial: o aniversário da mãe, Sandra Gadelha, também conhecida como Drão.

“Aniversário da minha rainha @drao.gadelha, do jeito que ela gosta, com a irmã e as amigas!!! Viva Drão!!!”, escreveu ela, na legenda. Os seguidores também quiseram mostrar afeto pela família. “Amo Gadelha”, escreveu o ator Luiz Fernando Guimarães. “Viva!”, escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. “Parabéns e muitas felicidades bjs!”, disse uma seguidora. “Viva Drão”, comentou outra.

Em outra publicação, a Preta mostrou um vídeo antigo em que a mãe aparece grávida dela.

“Uma raridade essas imagens achadas recentemente em Super 8mm de minha mãe @drao.gadelha, no mês de fevereiro de 1974, no verão de Salvador, quando estava grávida de mim!

Hoje é aniversário dela e nada mais especial, do que esses lindos registros de uma época iluminada, quando ainda me carregava em seu ventre! Mãe, eu sou toda você e você é tudo pra mim, é minha inspiração maior! Te amo demais, Dona Sandra!!!”

“Que linda meu Deus. Drão te amo”, escreveu Ivete Sangalo. “Que coisa linda!”, elogiou Lúcio Mauro Filho. “Que preciosidade essas imagens”, disse Johnny Hooker.

Nos stories, a cantora mostrou um pouquinho do que tem acontecido na estadia na capital baiana, como a passagem pelo Farol da Barra e o café da manhã com aipim cozido, beiju e outras iguarias.

Gilberto Gil também homenageou a ex-esposa e mãe de Preta, Maria e o falecido Pedro. “O #AqueleAbraço de hoje vai para a mulher responsável por um dos ramos da famosa árvore genealógica da #FamíliaGil”.

