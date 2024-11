Preta Gil atualiza estado de saúde após internação: ‘Mais perto da normalidade’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 18:06 Para compartilhar:

Preta Gil, 50 anos, atualizou seus seguidores no Instagram, neste domingo, 17, sobre seu estado de saúde após internação. Ela contou como está seu processo de recuperação agora que já está de volta em casa, no Rio de Janeiro.

“Obrigada por todas as mensagens de amor e carinho, tô aqui focada no tratamento e em breve atualizo vocês”, escreveu ela na legenda da publicação.

A cantora disse que agora está com um “duplo J novo” (tipo de cateter), mas que ainda está lidando com as sequelas da quimioterapia e da infecção renal tratada recentemente.

“Agora tenho um duplo J novo, estou me cuidando, tomando antibiótico ainda, e estou voltando à vida perto da normalidade, embora ainda com as sequelas da quimioterapia da semana retrasada e dessa infecção que tive no rim. Mas estou bem, me cuidando”, disse Preta através de vídeo publicado no Feed.

A filha de Gilberto Gil, 82, disse que deve permanecer em casa pelos próximos dias e que vai realizar novos exames para reavaliar o resultado da quimioterapia.

“No dia 26, vou fazer novos exames para reavaliarmos como o meu corpo respondeu à quimioterapia e quais serão os próximos passos no tratamento. E, obviamente, assim que eu souber quais serão esses próximos passos, vou vir aqui contar para vocês, como sempre fiz”, disse ela.

A artista foi submetida a uma cirurgia, no dia 8 de novembro, para substituir o cateter duplo J que teve obstrução devido a cálculos renais. Ela segue com seu tratamento contra o câncer, que voltou em quatro locais diferentes após ter anunciado, no ano passado, que a doença entrou em remissão.

