Preta Gil apresenta evolução na fisioterapia após cirurgia: ‘Bora movimentar’

Da Redação 16/10/2023 - 19:46

Preta Gil, 49 anos, nem pensa em descansar após ter realizado, recentemente, uma cirurgia e vencido o câncer no intestino, descoberto no começo deste ano.

A cantora começou a semana com toda disposição e foi se exercitar na fisioterapia. Nesta segunda-feira, 16, ela compartilhou com seus seguidores no Instagram uma pequena mostra do que são as séries de exercícios que ela encara.

“Evoluindo na fisioterapia motora. Esses são alguns dos exercícios que faço e que me ajudam nessa reabilitação. Bora movimentar o corpo!”, disse ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a artista recebeu o apoio de outros famosos e de fãs anônimos.

“Boa, Pretinha”, elogiou Ivete Sangalo. Carolina Dieckmann, grande amiga de Preta Gil, mostrou todo o seu carinho. “Meu amor”, escreveu ela. “Que maravilha te ver assim”, comentou uma seguidora. “Capricha! Logo estará 1.000%”, incentivou outro.

Preta realizou em agosto a cirurgia para a retirada de um câncer no intestino. Recentemente, ela desabafou ao compartilhar alguns cliques usando uma bolsa de ileostomia.

