Preta Gil aparece recebendo comida na boca em vídeo inédito no hospital; assista

Da Redação 17/09/2024 - 8:13

Preta Gil compartilhou com seus seguidores do Instagram, na madrugada desta terça-feira, 17, um vídeo em que aparece recebendo comida na boca na época em que estava internada para mais um ciclo do tratamento contra câncer.

A intenção da cantora com o vídeo foi homenagear o cantor O Kanalha, que aparece nas imagens dando comida para ela e a fazendo sorrir em meio ao momento delicado que enfrentava.

A filha de Gilberto Gil estava sentada na cama do hospital enquanto o cantor fazia “aviãozinho” para levar a comida até sua boca. “Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!”, escreveu a cantora.

Cada vez mais próximos, O Kanalha chegou a ser apontado com affair de Preta no começo do ano. À época, a cantora brincou com a situação, mas não negou o envolvimento dos dois. Mas, ao “Fantástico”, da Globo, no começo de setembro, Preta falou sobre um novo amor.

“Está batendo, está batendo muito forte, graças a Deus. Eu estou amando uma pessoa. Estou muito bem. Muito bem, estou muito feliz”, disse sem dar mais detalhes.

Tratamento

Preta Gil foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por quimioterapia e cirurgias, e após quase um ano, fez uma publicação emocionante nas redes sociais celebrando o fim dele.

A cantora celebrou a notícia retomando sua agenda de shows, incluindo o famoso Bloco da Preta e, em 2024, recebeu centenas de convidados para comemorar seu aniversário de 50 anos no Rio de Janeiro.

Com a celebração veio também o lançamento da biografia “Os Primeiro 50”, no começo de agosto, na qual ela fala sobre o tratamento, além da vida amorosa e profissional.

Porém, no dia 22 de agosto, a cantora anunciou a retomada do tratamento oncológico, após os médicos descobrirem uma metástase na região peritonial e novos focos da doença em outros órgãos.