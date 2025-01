Preta Gil aparece em pé pela primeira vez nas redes após cirurgia de 21 horas; veja

Preta Gil, 50 anos, apareceu em pé pela primeira vez nas redes sociais desde que foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em dezembro de 2024, onde permanece até o momento se recuperando de uma cirurgia de 21 horas de duração, a qual foi submetida na semana do Natal.

Gominho, 35 anos, seu amigo, passou no hospital para visitá-la e registrou em seu perfil no Instagram o momento em que a cantora está em pé contemplando a paisagem da capital paulista pela janela do quarto do hospital. É possível ver que tem uma pessoa de luvas ao lado da artista, dando apoio nas costas.

“Dia a dia e nós aqui”, disse ele ao adicionar uma série de corações na foto da amiga.

Preta Gil passou por cirurgia para remoção de tumores como parte do tratamento contra um câncer que surgiu no intestino, mas que agora foi encontrado em outros órgãos, configurando metástase.

A filha de Gilberto Gil foi diagnosticada com câncer pela primeira vez em janeiro de 2023, e anunciou a remissão da doença no fim daquele ano. Porém, em agosto de 2024, a cantora informou que o câncer havia voltado, em diferentes partes do corpo: dois tumores nos linfonodos, um nódulo no ureter e metástase no peritônio (membrana que protege os órgãos abdominais).