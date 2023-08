Preta Gil anuncia que está livre de câncer após cirurgia para retirada de tumor

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 15:16 Compartilhe

Preta Gil, 49, anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 22, que “está livre de células cancerígenas”. O resultado foi confirmado pela equipe médica após a cantora ser submetida a uma cirurgia para retirada de tumor no intestino na última quarta-feira, 16. Preta realizou o procedimento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na declaração, Preta aparece no quarto para dar as boas notícias. “Meus amores, esperei tanto por esse dia para poder virar falar para vocês. A cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas somente ontem nos tivemos o resultado final dela porque o material foi para análise patológica e chegou o resultado de que sim, meu corpo está livre de células cancerígenas”, contou a artista.

“A cirurgia foi um sucesso. A gente teve remoção total do tumor com margem e isso quer dizer que, no momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo”, disse.

Na legenda, a cantora agradeceu a “rede de apoio incansável” que recebeu. Ela ainda pontuou que passará por reabilitação e ficará por três meses com a bolsa de colostomia. “Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte”, disse. “Estou muito feliz, muito grata.”

Na última semana, a artista contou que a cirurgia durou 14 horas. “Estou sendo bem cuidada pelos médicos. Um agradecimento especial para toda equipe guerreira do Dr. Francisco Teixeira Júnior”, escreveu. “Agora, é um dia de cada vez. Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo!”, disse na ocasião.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias