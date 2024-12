Preta Gil anuncia nova cirurgia e diz que avalia fazer tratamento nos EUA: ‘Buscar alternativas’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 21:34 Para compartilhar:

Preta Gil, 50 anos, contou que vai ser submetida a uma cirurgia no próximo dia 15, no Brasil, e que está cogitando fazer o tratamento pós-operatório no exterior. A cantora, que atualmente está em Nova York, EUA, publicou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira, 11, para atualizar seu estado de saúde.

“Vim fazer várias coisas aqui, dentre elas ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. [Vim] a pedido dos meus médicos no Brasil para que a gente ouvisse uma segunda opinião em relação ao tratamento que eu farei depois de uma cirurgia que vou fazer semana que vem”, anunciou a artista.

“Essa cirurgia já está marcada já há algum tempo, é para retirada dos tumores”, completou ela.

Preta revelou que busca alternativas no exterior por não responder tão bem ao tratamento que fez no Brasil.

“A gente sabe que existe a possibilidade real de que eu faça a quimioterapia depois [da cirurgia] aqui e a terapia que eu fiz aqui lá no Brasil não foi tão eficaz como os médicos esperavam”, lamentou ela.

Ainda na publicação, Preta detalhou os motivos que levaram à decisão de seguir com tratamento no exterior.

“A gente tem que buscar alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados – ou publicados -, drogas que ainda não chegaram ao Brasil… Então, eu vou ter consulta amanhã. Espero que eu tenha boas notícias e que ela possa me dar esperança de que eu posso me tratar aqui depois da cirurgia”, finalizou a cantora.

Preta foi diagnosticada, em janeiro de 2023, com um câncer colorretal, que entrou em remissão após cirurgia e sessões de quimioterapia. Em agosto deste ano, a artista anunciou que a doença voltou em quatro lugares.

