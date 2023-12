Preta Gil anuncia fim do tratamento contra o câncer: ‘Muito feliz e grata’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2023 - 20:29 Para compartilhar:

A cantora Preta Gil, 49 anos, anunciou, na noite desta segunda-feira, 11, que chegou ao fim o seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro deste ano.

Após se submeter a uma cirurgia bem sucedida, ela comemorou a cura com uma publicação nas redes sociais. Em vídeo, a artista agradeceu o carinho dos amigos e dos fãs.

“Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!! Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu”, celebrou ela.

A filha de Gilberto Gil contou a importância do apoio que recebeu do público ao longo de todo o tratamento.

“Estou muito, muito, muito feliz e grata!!! A cada um que me deixou uma mensagem de carinho, a cada abraço de afeto que recebi nas ruas, a toda minha rede de apoio, amigos e minha família que não largaram minha mão nenhum segundo!!! A todos os profissionais de saúde que estiveram comigo nessa luta, meus médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas! Sem vocês, eu não estaria aqui!”, declarou.

Preta aproveitou para anunciar o primeiro show da agenda do Carnaval de 2024, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro.

“Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura! Com isso, quero anunciar que dia 04 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do @blocodapreta! Vai ser um show muito especial, lindo e quero reunir todo mundo para essa festa de amor e gratidão! Obrigada, obrigada, obrigada! Até lá!”, disse.

Meus amores, finalmente chegou o dia desse vídeo tão esperado e é com muita alegria que venho dar essa notícia!!! Meu tratamento oncológico finaliza após uma cirurgia de reconstrução do meu trato intestinal e reversão da ilestomia! Sigo em processo de reabilitação e ficarei… pic.twitter.com/V0X9gjID62 — Preta Gil (@PretaGil) December 11, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias