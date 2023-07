Preta Gil alfineta ex-marido por traição: ‘Chamar de doida agora é fácil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2023 - 7:43 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil enfrentou, também, o processo de separação de Rodrigo Godoy, que a traiu com sua stylist, Ingrid Lima. No Instagram, a artista tem feito uma série de desabafos sobre as dificuldades do período. Na tarde de segunda-feira, 3, ela aproveitou a rede social para alfinetar o ex-marido, o acusando de “estrago emocional”.

No story, Preta compartilhou uma imagem com a seguinte frase: “Chamar ela de doida agora é fácil. Difícil é assumir que você fez um estrago emocional em quem só queria responsabilidade afetiva”. Na legenda, a cantora destacou: “O algoritmo está me entregando praticamente tudo o que sinto e penso”.

Vale relembrar que a cantora já havia usado a mesma rede social para confirmar a traição do de Rodrigo, com quem foi casada por sete anos. Horas depois, Preta contou aos fãs que foi procurada pelo ex e por sua amante, de forma insistente para que a postagem fosse retirada.

Revoltada com a iniciativa dos dois, a artista removeu o story, mas deixou um recado: “Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso, eles querem me silenciar. Eles não entendem que não é sobre eles, mas, sim, sobre minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores”.

