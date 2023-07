Preta Gil agradece amigos em meio ao tratamento contra o câncer e separação: ‘Salvam a minha vida’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 8:22 Compartilhe

Em tratamento contra um câncer no intestino, a cantora Preta Gil enfrentou, também, o processo de separação de Rodrigo Godoy, que a traiu com sua stylist, Ingrid Lima. No Instagram, a artista tem feito uma série de desabafos sobre as dificuldades do período. Na madrugada desta segunda-feira, 3, ela refletiu sobre a importância dos amigos durante esses processos, declarando que o apoio deles a salvam.

“É muito importante isso, a amizade salva a minha vida. Tem salvado a minha vida nesses últimos meses. Meus amigos são peça fundamental para que eu me cure, fique sã, fique bem e estável diante de toda a adversidade que estou vivendo. Os amigos são fundamentais”, declarou Preta.

Ela, que prestigiou o amigo e cantor Thiaguinho no show “Tardezinha”, no Rio de Janeiro, no domingo, 2, destacou gratidão momento: “Ele fez uma oração coletiva por mim. Isso é muito forte, poderoso. Uma força que bate no meu peito e me enche de vida, de amor e consequentemente de cura. Para todas as dores que sinto, literalmente”.

Preta também aproveitou o fim de semana para fazer uma visita ao casal Luciano Huck e Angélica. “Quero viver, estou de folga e de férias do tratamento. Foi maravilhoso ter ido. Encontrei amigos que estavam loucos para me ver bem. É muito bom ver a emoção das pessoas ao me ver bem. Vou viver e ser feliz, é isso que eu quero”, destacou, por fim.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias