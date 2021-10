Prestes a ter sua torcida de volta ao Morumbi, São Paulo tem números ruins jogando em casa no Brasileirão Tricolor tem aproveitamento de 45% em casa, que, embora seja melhor que os números como visitante, segue sendo abaixo do esperado. Com torcida, time espera melhorar

Na quinta-feira (7), o São Paulo voltará a receber sua torcida no Morumbi. Com a volta do público aos estádios autorizada, o torcedor são-paulino poderá comparecer ao clássico contra o Santos. Com a torcida de volta ao estádio, o time espera melhorar seu rendimento em casa, que, até o momento, é insatisfatório no Brasileirão.

Em um campeonato nada fácil para o Tricolor, os números da equipe em casa são melhores do que como visitante, embora a diferença seja pequena e o rendimento siga ruim.

Em casa, o São Paulo venceu somente três das onze partidas que disputou no Brasileirão, empatando outras seis e perdendo duas. São 15 pontos somados de 33 pontos possíveis, chegando a um aproveitamento de 45%, colocando o time como apenas o 12º melhor mandante.

Além disso, as partidas em si chamam a atenção, como, por exemplo, o empate em casa com a Chapecoense, que faz a pior campanha de uma equipe na história do Brasileirão, ainda no primeiro turno.

Além disso, algumas partidas importantes para subir na tabela como o jogo diante do América-MG, terminaram em empates com atuações apagadas do Tricolor, que marcou nove gols nas 11 partidas que jogou no Morumbi. O time tomou oito gols nesses jogos, ficando com um saldo positivo de um gol.

Fora de casa, o aproveitamento é menor, de 36%. São três vitórias, quatro empates e cinco derrotas nas 12 partidas disputadas como visitante. Fora de casa, porém, o time marcou 10 gols, um a mais do que quando é o mandante. Entretanto, o time sofreu 16 gols nesses 12 jogos.

Mesmo tendo rendimento como mandante melhor do que como visitante, o São Paulo segue com números abaixo do esperado quando joga no Morumbi. Na quinta-feira, com 30% da torcida de volta ao estádio, o Tricolor espera ter o apoio do torcedor como combustível para melhorar o rendimento.

O São Paulo é o atual 13º colocado, com 27 pontos somados e, contra o Santos, trava um confronto crucial na parte de baixo da tabela, seguido de perto pelas equipes que ocupam as posições seguintes.

