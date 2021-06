Prestes a retornar ao UFC, Miesha Tate exibe físico impressionante: ‘Nunca estive em tão boa forma’ Aos 34 anos e aposentada desde 2016, lutadora tem confronto marcado contra Marion Reneau no dia 17 de julho, em Las Vegas

Ás vésperas de seu retorno ao UFC, Miesha Tate, de 34 anos, publicou uma foto exibindo um físico impressionante. A ex-campeã peso-galo, aposentada desde 2016, tem confronto marcado com Marion Reneau no dia 17 de julho, em Las Vegas. Em uma rede social, a lutadora tem chamado a atenção pela intensidade dos treinamentos.

Após a aposentadoria, Miesha anunciou, em junho de 2018, o nascimento de Daxton, seu segundo filho. Apesar de nunca ter convivido com problemas físicos para bater o peso estimado pelas categorias do UFC, a lutadora norte-americana ostenta hoje um físico jamais visto em sua carreira.

– Nunca estive em tão boa forma, nunca levei meu trabalho tão a sério. Tenho ferramentas e recursos nunca disponíveis para mim antes. Tudo está em jogo. Meu corpo fez as coisas mais incríveis, mas o melhor ainda está por vir em 17 de julho – publicou.

Miesha Tate encerrou a carreira diante de duas derrotas seguidas. Em sua primeira defesa de cinturão, a norte-americana foi derrotada pela brasileira Amanda Nunes. Já na luta em seguinte, contra Raquel Pennington, o revés fez com que “Cupcake” anunciasse a aposentadoria.

