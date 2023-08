Prestes a realizar cirurgia, Preta Gil celebra 49 anos com festa e homenagem do filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/08/2023 - 20:50 Compartilhe

Preta Gil celebrou os seus 49 anos de idade com uma grande festa e a presença de amigos famosos e familiares. Em sua rede social, a cantora compartilhou registros da comemoração e deixou os seus votos para o aniversário. “49 anos, renovar a minha existência por mais 40 anos. Acho que por mais 40 anos pelo menos. Nos meus pactos baseados no amor, respeito e alegria”, disse.

Prestes a realizar uma cirurgia para retirar um tumor, a artista aproveitou a oportunidade para reunir amigos e familiares. “Foi a melhor festa da vida. Sei nem explicar. Quero agradecer a todos os meus amigos que foram. Era tanta gente que nem consegui falar com todo mundo. Vou ter que fazer outra festa. Me aguardem!”, disse, segundo informações da NewMag.

Carolina Dieckmann, Regina Casé e Marina Ruy Barbosa estavam entre os convidados. E para tornar a noite ainda mais memorável, artistas como Ivete Sangalo e Thiaguinho subiram ao palco para duetos com a homenageada.

Um presente em palavras

Francisco Gil, filho de Preta e do ator Otávio Muller, prestou uma homenagem tocante à mãe em seu Instagram. Ele destacou a força e generosidade de Preta e fez uma comparação carinhosa entre ela e sua filha, Sol de Maria. Francisco ressaltou o amor e admiração que sente por sua mãe, reforçando os laços familiares.

“Minha mãe! Seu dia. Por mim era feriado. Podia parar tudo. Minha leoa. Rainha da minha vida. Que me guia e protege. A pessoa mais generosa que conheço. Olha, e faz tanto pelos outros… Que vive de amor, numa dimensão onde quem rege é a afetividade. Colhe todo dia o amor que planta e plantou a vida inteira”, expressou Fran.

Preta também fez uma reflexão sobre o novo ciclo de vida, reafirmando seu compromisso com a alegria, paz e amor. Ela expressou gratidão por tudo que viveu e destacou a importância do apoio de amigos, fãs e família.

Da Quimioterapia à Radioterapia: a luta de Preta contra o câncer

Após ser diagnosticada com câncer de intestino no início do ano, Preta enfrentou várias fases de tratamento. Começou com a quimioterapia, mas após avaliação, os médicos optaram pela radioterapia, visando um tratamento mais direcionado ao tumor.

A cantora também passou por momentos desafiadores, como uma internação em abril devido a complicações com o cateter da quimioterapia. Com a cirurgia marcada para agosto, o tempo esperado para a sua recuperação varia entre três a quatro meses.

