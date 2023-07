Prestes a iniciar turnê do RBD, cantora Anahi continua surda após perfuração no tímpano: ‘Darei tudo de mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 10:36 Compartilhe

A atriz e cantora Anahi, intérprete da personagem Mia Colucci, teve o tímpano perfurado no dia 21 de junho, ao fazer um molde de fone in ear para a turnê mundial do grupo mexicano RBD, que inicia em agosto e terá oito apresentações no Brasil em novembro. Nesta terça-feira, 5, a artista voltou ao hospital e relatou, no Instagram, que segue sem audição no ouvido lesionado.

“Estou me curando! Eu ainda não ouço e o médico não gosta disso. Contudo, devo começar a ouvir em breve. Eu sei que assim será”, relatou otimista, agradecendo, ainda, a preocupação dos fãs.

Apesar da situação, a artista prometeu dar o melhor de si durante as apresentações do RBD: “Eu juro para vocês que darei tudo de mim nessa turnê, não há dúvida disso. Se esse ouvido não estiver lá, temos outro! Nada nos detém”.

Relembre o caso

Diretamente do hospital, no dia 21 de junho, a artista relatou que a situação aconteceu ao fazer o molde para um fone in ear: “Isso horrível que vocês estão vendo lá dentro é minha orelha. Há algumas horas estavam fazendo o molde dos fones e o material quebrou, puxaram até conseguir retirar”.

Anahi compartilhou uma imagem detalhada da parte interna de seu ouvido, pontuando ser o resultado do ocorrido: “Como parece na foto, então dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada! Então eu corri para o hospital. O doutor disse que há uma pequena perfuração no tímpano”.

