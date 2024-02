Prestes a ganhar documentário histórico, onde estão as Paquitas hoje?

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 02/02/2024 - 16:37 Para compartilhar:

Uma categoria que marcou gerações: as Paquitas, assistentes de palco de Xuxa que posteriormente viraram grupo musical. As garotas, que começaram a carreira ainda jovens, tinham o título que era objeto de desejo por meninas de todo o país. Em breve, essa história será contada em “Para sempre tão bom: Paquitas”, série documental que está sendo produzida pelo Globoplay.

Com roteiro de Paulo Mário Martins, direção artística de Ana Paula Guimarães, que idealizou o projeto com Tatiana Maranhão, direção de Ivo Filho e produção de Anelise Franco, o projeto pode ser lançado ainda em 2024.

A profissão Paquita lançou grandes talentos, vistos até hoje, para o país. Apesar disso, algumas viveram uma vida mais reservada após a “aposentadoria” do título. A seguir, saiba por onde andam algumas das Paquitas que fizeram história.

Onde estão as Paquitas hoje?

Andréa Veiga

A primeira Paquita da história, Andréa Veiga foi contratada para ajudar a ordenar a grande quantidade de crianças no palco do programa “Clube da Criança”, da Rede Manchete, em 1984. Atualmente, ela é atriz, jornalista, apresentadora e cantora.

Ana Paula Guimarães

Também parte da primeira geração de Paquitas, Ana Paula Guimarães deu vida à Paquita Catuxa após ganhar o primeiro concurso pelo título. Atualmente, ela atua como diretora de audiovisual em televisão, cinema e teatro.

Andréa Sorvetão

Andréa Sorvetão atuou como Paquita a partir de 1986 e, posteriormente, se tornou uma das mais polêmicas do grupo. Atualmente comunicadora, empresária e influenciadora digital, ela rompeu com Xuxa e com as ex-colegas graças a divergências políticas.

Ana Paula Almeida

Conhecida como “Pituxita Bonequinha”, Ana Paula Almeida entrou para as Paquitas na segunda geração do grupo, onde ficou até 1989. Hoje em dia, ela atua como influencer digital, fez parte do reality “A Grande Conquista”, da Record, e tem sua própria autobiografia.

Letícia Spiller

Letícia Spiller se tornou a “Pituxa Pastel” graças ao concurso Paquitonas 89. Hoje, ela é uma das maiores atrizes do país, tendo atuado em filmes e novelas nacionais.

Bianca Rinaldi

Também parte da segunda geração de Paquitas, Bianca Rinaldi entrou para o grupo como “Xiquitona Bibi” após ter vencido o concurso Xiquita 1990. Depois de longas passagens por novelas da Globo e da Record, ela atua em novelas do SBT desde 2022.

Bárbara Borges

Bárbara Borges foi parte da “New Generation” de Paquitas, que durou entre 1995 e 1999. Ela seguiu a carreira de atriz e, em 2022, se tornou vencedora do reality A Fazenda.

Andrezza Cruz

Conhecida como “Dezza”, a Paquita da “New Generation” se tornou diretora artística e empresária. Atualmente, ela é proprietária de uma academia de dança.

Lana Rhodes

Paquita da “Geração 2000”, Lana Rhodes se tornou executiva, atriz e cantora.

Monique Alfradique

Uma das mais famosas Paquitas da geração 2000, Monique Alfradique se tornou atriz e apresentadora da Globo.

