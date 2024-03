Prestes a expirar, programa emergencial do Fed amplia empréstimos a bancos na semana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 19:14 Para compartilhar:

O Federal Reserve (Fed) ampliou o volume de empréstimos emergenciais a bancos nos EUA por meio do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) na semana encerrada ontem, de US$ 163,474 bilhões a US$ 164,022 bilhões. A linha foi estabelecida em março do ano passado na esteira da quebra do Silicon Valley Bank (SVB) e deve expirar na segunda-feira, 11.

Pela mais tradicional janela de redesconto, o crédito mobilizado recuou de US$ 2,105 bilhões para US$ 1,882 bilhão na semana.

