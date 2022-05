Prestes a encarar o Botafogo, Coritiba coleciona suspensos para partida Técnico Gustavo Morínigo é um dos desfalques para confronto

Após perder por 2 a 0 para o Atlético-GO, o Coritiba tem potros problemas pela frente no Campeonato Brasileiro. Além de dois expulsos no duelo contra o Dragão, os paranaenses vão sofrer por conta dos desfalques para a partida.





Os zagueiros Henrique e Luciano Castán receberam vermelho no jogo e vão cumprir a suspensão no duelo contra o Atlético-GO. Além deles, o atacante Alef Manga e o técnico Gustavo Morínigo receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática.

Com isso, o time terá algumas opções diferentes dentro de campo. Para o ataque, o Coxa deve entrar com Fabrício Daniel, que vem atuando mais como reserva, mas coleciona boas partidas. Enquanto isso, na zaga, Guillermo, Márcio Silva e Thalisson Gabriel são as opções.

Além disso, o Coritiba tem a expectativa que o meio Thonny Anderson volte a ficar à disposição. O jogador não atua desde a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, após sentir dores na sola do pé e ser substituído no jogo diante o Santos.

