Prestes a encarar clássico no Allianz, São Paulo venceu os cinco últimos jogos disputados fora de casa O Tricolor paulista venceu os últimos cinco jogos disputados fora de casa

Embora a primeira partida válida pela final do Paulista, o São Paulo tenha contado com o fator Morumbi, no jogo de volta, a disputa contra o Palmeiras será no Allianz Parque, neste domingo (3).

Porém, mesmo jogando fora de casa nesta última rodada, o Tricolor paulista conta com uma invencibilidade que vem desde os últimos jogos da equipe disputados fora de casa.

Desde a vitória por 2 a 1, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, o São Paulo não perdeu mais nenhum jogo fora do Morumbi. A segunda vitória consecutiva foi contra o Santos, na Vila Belmiro, por 2 a 1. Pouco tempo depois, o Tricolor foi a campo contra o Campinense, pela Copa do Brasil, no Amigão. Embora não tenha vencido, empatou por 0 a 0.

Em sequência, jogou com o Água Santa na Arena Inamar, e fechou com uma vitória de 2 a 1. Por fim, o último jogo fora de casa foi contra o Mirassol, no Campos Maia, onde venceu por 3 a 0.

Assim, o São Paulo mantém um bom retrospecto em partidas fora de casa, o que é algo bom pensando no jogo de domingo (3). A equipe enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque, às 16h.

