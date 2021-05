Prestes a dar à luz, Virgínia Fonseca mostra quarto do bebê na casa de Leonardo

Virgínia Fonseca, influenciadora que está prestes a dar à luz Maria Alice, primeira filha com o cantor Zé Felipe, compartilhou o registro do quarto da filha na casa dos sogros, o sertanejo Leonardo e a jornalista Poliana Rocha.

“Vocês não têm noção do que ficou o quartinho da Maria Alice na casa da vovó @poliana e do vovô @leonardo!! Ficou de deixar qualquer boca abertaaaaa. Gratidão por todo carinho e amor com nossa princesinha”, agradeceu Virgínia.

