Prestes a dar à luz, Isabella Scherer posa nua ao lado do namorado: ‘Quatro biscoitos’

Da Redação 24/08/2022 - 1:31 Compartilhe

Isabella Scherer apareceu nua em um clique ao lado do namorado, Rodrigo Calazans, exibindo o barrigão de sua gravidez de gêmeos, nesta terça-feira (23).

A campeã do Masterchef 2021 e filha do nadador Fernando Scherer, o Xuxa, fez a foto do casal na frente de um espelho, e a imagem foi publicada no Instagram de Rodrigo.

“Um pacotão de 4 biscoitos”, escreveu o modelo na legenda da publicação. Na reta final de gravidez, já com 36 semanas, a cozinheira compartilhou nessa terça em seus stories uma visita ao obstetra.

Na consulta, Isa soube o peso atual dos gêmeos do casal, Bento, com 3,353 kg e Mel, com 2,459 kg. Ela brincou que ele é o “bebê gigante” e ela, a “normal”.