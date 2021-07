Pressionado, Roger chega a 30 jogos no Fluminense e tenta recuperar time em seu quarto Fla-Flu Treinador tem a confiança interna, mas vem sendo cobrado pela torcida após quatro partidas sem vencer neste Campeonato Brasileiro

Os pontos mais importantes da passagem de Roger Machado pelo Fluminense até aqui são todos marcados por algum clássico entre Flamengo e Fluminense. Além de ter feito a estreia diante do Rubro-Negro ainda em março, o treinador viu os dois jogos da decisão do Campeonato Carioca concretizarem uma mudança na formação da equipe. O confronto deste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, acontece em meio à pressão externa sobre o treinador pelos quatro jogos sem vitória. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.

Internamente, Roger continua seguro. O treinador, que assinou contrato por dois anos justamente para que o clube reforçasse a confiança em trabalhos longos, se classificou em primeiro no “grupo da morte” da Libertadores, está nas oitavas da Copa do Brasil após eliminar o Red Bull Bragantino e teve uma boa sequência de jogos. No entanto, viu a equipe ter uma queda brusca de rendimento, algo que também aconteceu na época da final do Estadual.

Foi a partir da derrota por 3 a 1 para o Flamengo que Roger decidiu que precisava mudar a formação. Pressionado por ter que vencer o River Plate na Argentina para avançar na Libertadores, o treinador sacou Kayky e Luiz Henrique para colocar Caio Paulista e Gabriel Teixeira, uma substituição que liderou a vitória histórica no Monumental de Núñez e os bons resultados seguintes. Entretanto, os desfalques e o desgaste vem cobrando caro.

O Fluminense tem 10 pontos em oito rodadas no Brasileirão e venceu apenas duas vezes na competição. Longe do Rio de Janeiro, ainda não foi capaz de triunfar. Com números ruins, um time aparentemente cansado e quase nenhum tempo para trabalhar os erros, Roger vê seu modelo de jogo contestado. Mesmo assim, garantiu que isso não vai mudar. O que ele espera é conseguir recuperar o melhor momento de seus atletas.

Até o momento em clássicos, o Fluminense tem apenas uma derrota, no segundo jogo da decisão do Carioca com o Flamengo. Além disso, são duas vitórias (Fla e Botafogo) e dois empates (Fla e Vasco). Fred marcou dois gols, Igor Julião, Nino e Abel Hernández um cada. Vale lembrar que esta é a penúltima partida do zagueiro antes de se apresentar à Seleção Brasileira olímpica.

Roger Machado tem 14 vitórias, nove empates e seis derrotas no Fluminense. Neste domingo, ele faz o 30º jogo no comando da equipe. Ele estará a apenas 10 dias do confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, a competição mais importante para o Tricolor na temporada. Por isso, precisa reencontrar o equilíbrio para não aumentar a pressão.

– Na véspera de um clássico penso que esse resultado mexe muito com a gente pelo jogo e pelo placar. No final de semana temos um jogo importante em mais uma rodada. Essa instabilidade no Brasileiro depois de Copa do Brasil e Libertadores acabam tirando um pouco dos trilhos do trabalho que esperamos retomar com a saída de jogadores do departamento médico também, para termos mais opções. O único clássico que temos para disputar contra equipes do Rio de Janeiro, além de toda responsabilidade que já há, também haverá uma pressão aumentada em função do resultado, do placar e da atuação – disse após a derrota para o Athletico-PR.

