Pressionado, presidente da Romênia renuncia ao cargo

BELGRADO, 10 FEV (ANSA) – O presidente da Romênia, Klaus Iohannis, anunciou nesta segunda-feira (10) sua renúncia ao cargo.

A decisão foi tomada em meio ao caótico cenário político de Bucareste, que se agravou após a anulação das eleições de dezembro por suspeita de fraude na contagem dos votos. Além disso, o pleito foi alvo de denúncias de interferência russa.

Na ocasião, o candidato de extrema direita e pró-Moscou, Calin Georgescu, ficou surpreendentemente em primeiro lugar na eleição. No entanto, ele aparecia apenas com pouco mais de 1% nas pesquisas de intenção de voto.

“Um ato necessário para tirar a Romênia e seus cidadãos dessa crise política inútil e negativa. Eu deixarei o cargo de presidente em 12 de fevereiro. Que Deus proteja a Romênia”, disse Iohannis.

O país, que faz parte da União Europeia, passará por novas eleições em 4 de maio.

Assim que Iohannis anunciou sua renúncia, as autoridades romenas registraram confrontos entre polícia e manifestantes na região central de Bucareste. Os participantes do ato eram apoiadores de Georgescu, que teve sua vitória nas eleições passadas anulada pelo Tribunal Constitucional.

Aos 65 anos, Iohannis, do Partido Nacional Liberal (PNL), assumiu o poder em 2014 e foi reeleito em 2019. No entanto, sua popularidade caiu nos últimos meses, principalmente por permanecer no cargo depois da anulação das eleições de dezembro.

