Pressionado, Grêmio quer vaga sem sustos na Copa do Brasil antes de final gaúcha

O Grêmio está bastante pressionado na temporada e também na Copa do Brasil. Na primeira fase, o time passou sufoco contra o São Raimundo-RR, mas avançou. No último fim de semana ainda perdeu para o Internacional no primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira, às 19h30, enfrenta o Athletic-MG e busca uma classificação contundente para ganhar confiança diante do Inter. Assim como na primeira fase, jogará fora de casa, desta vez na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG).

Grande favorito diante do São Raimundo, o Grêmio só passou nos pênaltis, por 4 a 1, após empatar por 1 a 1 no tempo normal. O time gaúcho até cogitou poupar titulares, mas após derrota por 2 a 0 diante do Internacional, em casa, e a importância de seguir vivo na Copa do Brasil, pesaram e o time viajou com força máxima.

A quarta-feira terá ainda outros seis confrontos. Vitória e Ceará são outros dois representantes da elite nacional em campo. Em dois confrontos nordestinos, o Vitória faz duelo com o Náutico-PE, enquanto o Ceará pega o Confiança-SE, ambos em casa.

Times da Série B, Operário-PR e Atlético-GO também serão mandantes contra Tombense-MG e Retrô-PE, respectivamente. Duas surpresas estarão garantidas na terceira fase, que sairão dos confrontos Maracanã-CE x Ceilândia-DF Capital-DF x Porto Velho-RO.

Assim como na primeira fase, a disputa será em jogo único e, em caso de empate a decisão vai para os pênaltis. Os times da Série A já garantiram R$ 3,41 milhões cada até agora, enquanto os da Série B ganharam R$ 2,92 milhões e o restante R$ 1,83 milhão. A partir de agora, porém, a premiação é igual para todos. Quem participar da terceira fase, ganha outros R$ 2,31 milhões.

CONFIRA OS JOGOS DA QUARTA-FEIRA:

19h

Vitória-BA x Náutico-PE

19h30

Operário-PR x Tombense-MG

Athletic-MG x Grêmio

20h

Maracanã-CE x Ceilândia-DF

Capital-DF x Porto Velho-RO

21h30

Atlético-GO x Retrô-PE

Ceará x Confiança-SE