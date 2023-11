Pressionado, Botafogo encara o Grêmio em novo duelo direto por título do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/11/2023 - 7:30 Para compartilhar:

O Botafogo terá mais um ‘teste de fogo’ na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Depois de perder o confronto direto para o Palmeiras e o clássico para o Vasco, enfrentará o Grêmio, que ainda sonha com a taça. A partida, válida pela 33ª rodada, será realizada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pois o Engenhão está reservado para shows da banda RBD.

A sequência do Botafogo vem sendo ingrata. A derrota para o Palmeiras foi especialmente dolorida porque o time carioca abriu 3 a 0 no primeiro tempo e, mesmo assim, perdeu por 4 a 3. Na última segunda-feira, perdeu o clássico para o Vasco, por 1 a 0, no mesmo São Januário, com atuação bem abaixo do esperado. E, depois de enfrentar o Grêmio, terá outro duelo direto com o Red Bull Bragantino.

Com isso, está há quatro jogos sem vencer, sendo três derrotas seguidas, já que antes também foi superado pelo Cuiabá, por 1 a 0. Com 59 pontos, precisa lutar novamente pela liderança, pressionado por Palmeiras, Red Bull Bragantino e o próprio Grêmio.

A situação fez com que vários torcedores fossem ao CT do Botafogo protestar nesta quarta-feira, com faixas e gritos de guerra ameaçadores, como “Se não ganhar, a porrada vai comer”. Algumas lideranças, como o ex-jogador e atual auxiliar técnico Joel Carli e o lateral Marçal foram conversar com os torcedores.

Apesar de ter o apoio do grupo, o técnico Lúcio Flávio não vem agradando, mas não deve cair porque uma nova troca de treinador é considerada ainda mais prejudicial pela diretoria. A boa notícia para o jogo, é que poderá contar com três retornos: os zagueiros Adryelson e Victor Cuesta e o volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão. Assim, devem entrar nos lugares de Philipe Sampaio, Bastos e Danilo Barbosa, respectivamente.

Por outro lado, terá um desfalque importante no ataque. Nada menos do que Tiquinho Soares, artilheiro com 16 gols, que levou o terceiro cartão amarelo. Luis Henrique e Diego Costa, que entraram no clássico, são opções.

Apesar do momento conturbado, Lúcio Flávio reforçou a confiança no elenco do Botafogo. “É um momento que ninguém está satisfeito e contra o Grêmio não podemos cometer esses erros. Nós, que estamos aqui, confiamos e muito, porque sabemos do potencial do nosso grupo. Temos mais sete jogos pela frente. Acreditamos muito que temos todas as condições de buscar esse objetivo (título) e vamos correr atrás sem dúvida nenhuma.”

Se o Botafogo não vence há quatro jogos, o Grêmio venceu seus últimos quatro adversários: Flamengo (3 a 2), América-MG (4 a 3), Coritiba (2 a 1) e Bahia (1 a 0). Com 56 pontos, o time gaúcho pode igualar a pontuação do Botafogo, embora os cariocas tenham um jogo a menos.

O Grêmio também quer aproveitar o bom momento como visitante. As vitórias contra América-MG e Coritiba foram fora de casa, encerrando um jejum de oito jogos. Ao todo, já fez 16 partidas, com cinco vitórias, três empates e oito derrotas.

O técnico Renato Gaúcho fez mistério quanto à escalação do Grêmio. A grande dúvida é se manterá ou não o esquema com três zagueiros. Se mantiver, poderá repetir a escalação da última partida, já que não tem nenhum novo desfalque.

O departamento médico segue cheio, sendo Pedro Geromel e Pepê os principais desfalques. A boa notícia é que Nathan e Iturbe, recuperados de lesão, e Ronald e Gustavo, que voltaram após o Pan-Americano, estão à disposição.

Apesar da dificuldade, Renato Gaúcho não escondeu que ainda sonha com o título, mas pediu para o time se concentrar em fazer a sua parte. “Lógico que eu acredito, estamos a três pontos do Botafogo. Sei que tem um jogo a menos, mas ele precisa ganhar. O importante é fazermos o dever de casa. Eles torcem contra a gente, nós torcemos contra também. Sonho ainda vivo. Enquanto der, temos que sonhar, o torcedor também, nada é impossível.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias