Pressionada por DeepSeek, OpenAI apresenta ‘deep research’ no ChatGPT

O líder mundial em inteligência artificial (IA), OpenAI, lançou nesta segunda-feira(3) seu “deep research”, nova ferramenta do ChatGPT, em um evento organizado com seu parceiro japonês SoftBank em Tóquio.

O anúncio ocorreu em meio à competição com o chatbot chinês do DeepSeek, que foi desenvolvido com baixo custo e opera com menos recursos.

A americana OpenAI, cuja ferramenta de conversas marcou o surgimento da IA generativa para o público em geral no final de 2022, disse que a nova ferramenta “consegue em alguns minutos o que um ser humano levaria muitas horas”.

“‘Deep Research’ é o próximo agente da OpenAI que pode trabalhar para você de forma independente. Você dá um comando e o ChatGPT pesquisa, analisa e sintetiza centenas de fontes on-line para produzir um relatório completo a nível de um analista de pesquisa”, afirmou o comunicado da OpenAI.

Sam Altman, diretor da OpenAI, demonstrou entusiasmo no palco de um fórum empresarial em Tóquio, “é um marco incrível”, disse ele.

Na segunda-feira, Altman deve se reunir com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, junto com Masayoshi Son, presidente do grupo SoftBank, gigante japonesa que investe no setor de tecnologia.

Altman e Son fizeram uma parceria no projeto “Startgate”, que envolve investimentos de pelo menos 500 bilhões de dólares (2,91 trilhões de reais) em infraestrutura de IA nos Estados Unidos, revelada recentemente pelo presidente americano Donald Trump.

– Concorrência no setor –

Em uma entrevista ao jornal japonês Nikkei, Altman disse que a China está “alcançando significativamente” as empresas de tecnologia de IA sediadas nos EUA.

Também disse que o DeepSeek é “um bom modelo” e um sinal de que há uma concorrência séria no setor, mas que seu “nível de capacidade não é novo”.

Na semana passada, a OpenAI alertou que empresas chinesas estavam tentando replicar seus modelos avançados de IA.

“Se governos autoritários fizerem mau uso da IA para consolidar seu poder, seria algo ruim”, alertou Altman no jornal Nikkei.

De qualquer forma, o americano disse nesta segunda-feira que “no momento” não há “nenhuma intenção” de processar a DeepSeek.

“Simplesmente, vamos continuar a fabricar ótimos produtos e [continuaremos] sendo líderes mundiais” no setor, disse Altman a jornalistas no fórum.

– Bola de “Cristal” –

Além disso, a SoftBank e a OpenAI aproveitaram a presença de cerca de 500 empresas japonesas no fórum para anunciar uma parceria com objetivo de oferecer IA avançada para o setor.

“Um protocolo de acordo acaba de ser assinado oficialmente entre a SoftBank e a OpenAI para criar uma parceria empresarial em partes iguais”, disse Masayoshi Son ao apresentar o projeto “Cristal”.

Com uma bola de cristal roxa na mão, Son disse que “Cristal” usará IA para fornecer suporte personalizado às empresas, analisando dados, relatórios, e-mails e reuniões em tempo real.

Em uma declaração conjunta, a Softbank anunciou que investirá “3 bilhões de dólares por ano (17 bilhões de reais) para implementar soluções OpenAI em suas empresas do grupo”.

A parceria empresarial servirá como um “trampolim para introduzir agentes de IA adaptados às necessidades específicas das empresas japonesas, estabilizando um modelo [que poderá ser] adotado a nível mundial”, disse o comunicado.

