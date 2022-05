Pressão! Roger Machado admite atuação ruim do Grêmio Tricolor visitou o Vila Nova, mas acabou no empate sem gols fora de casa e aumentou a pressão

Na tarde deste domingo, o Grêmio visitou o Vila Nova no Serra Dourada, mas ficou no empate sem gols.





O placar aumentou a pressão em cima do elenco e, principalmente no técnico Roger Machado, que precisou dar explicações.

‘Penso que, embora não tenhamos feito um bom jogo, criamos oportunidades para vencer. Não fazendo um bom jogo, penso que concluindo as oportunidades, inclusive o gol anulado que no nosso entender não houve a falta, a história poderia ser outra. Com a sinceridade, penso que nós temos que produzir mais, ter mais equilíbrio. A produção foi suficiente, mas estamos dependendo da individualidade para definir a partida’, disse Roger Machado na coletiva.

Com o empate fora de casa, o Tricolor fica na 5ª colocação, com 13 pontos, dois a menos que o Sport, primeiro time do G-4.

