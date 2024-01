Pressão regulatória faz redes sociais limitarem mais conteúdos para adolescentes

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 10/01/2024 - 3:36 Para compartilhar:

A Meta Platforms disse na terça-feira (9) que ocultaria mais conteúdo de adolescentes no Instagram e no Facebook, depois que reguladores de todo o mundo pressionaram a gigante da mídia social para proteger as crianças de conteúdo prejudicial em seus aplicativos.

Todos os adolescentes agora serão colocados nas configurações de controle de conteúdo mais restritivas nos aplicativos e termos de pesquisa adicionais serão limitados no Instagram, disse Meta em um blog .

A mudança tornará mais difícil para os adolescentes encontrarem conteúdo delicado, como suicídio, automutilação e transtornos alimentares, quando usarem recursos como Pesquisar e Explorar no Instagram, de acordo com Meta.

Meta de Mark Zuckerberg disse que as medidas, que devem ser implementadas nas próximas semanas, ajudariam a proporcionar uma experiência mais “adequada à idade”.

A Meta está sob pressão tanto nos EUA como na Europa devido a alegações de que as suas aplicações são viciantes e ajudaram a alimentar uma crise de saúde mental juvenil.

Procuradores-gerais de 33 estados dos EUA, incluindo Califórnia e Nova York , processaram a empresa em outubro , dizendo que ela enganou repetidamente o público sobre os perigos de suas plataformas.

Na Europa, a Comissão Europeia procurou informações sobre como o Meta protege as crianças de conteúdos ilegais e prejudiciais.

A pressão regulatória seguiu-se ao depoimento no Senado de um ex-funcionário da Meta, que alegou que a empresa estava ciente do assédio e de outros danos enfrentados pelos adolescentes em suas plataformas, mas não agiu contra eles.

O funcionário, Arturo Bejar, pediu que a empresa fizesse mudanças no design do Facebook e do Instagram para estimular os usuários a comportamentos mais positivos e fornecer melhores ferramentas para os jovens gerenciarem experiências desagradáveis.

Bejar disse na terça-feira que as mudanças da Meta não atenderam às suas preocupações, a empresa estava confiando nas definições de dano “’avalie seu próprio dever de casa'” e ainda não ofereceu uma maneira para um adolescente denunciar facilmente um avanço indesejado.

As crianças são há muito tempo um grupo demográfico atraente para as empresas, que esperam atraí-las como consumidores em idades em que possam ser mais impressionáveis ​​e solidificar a fidelidade à marca.

Para a Meta, que nos últimos anos tem enfrentado uma competição acirrada com o TikTok para usuários jovens, os adolescentes podem ajudar a atrair mais anunciantes, que esperam que as crianças continuem comprando seus produtos à medida que crescem.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias