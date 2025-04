Pressão pela anistia: Câmara terá subcomissão para apurar ‘abusos’ do 8 de Janeiro

A Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 1, a criação de uma subcomissão para apurar supostos abusos cometidos com os presos pelos atos golpistas do 8 de Janeiro. A iniciativa é mais uma forma de bolsonaristas pressionarem o debate público pela anistia dos condenados por tentativa de golpe e depredação do patrimônio público.

Os integrantes, o comando e a relatoria da subcomissão serão definidos na próxima semana.

O objetivo é “fiscalizar, in loco, denúncias de violações de direitos humanos praticadas dentro do Sistema Penitenciário brasileiro em desfavor dos presos do 8 de Janeiro”.

A proposta da criação da subcomissão foi do líder da oposição, o deputado Zucco (foto), do PL do Rio Grande do Sul.

Desde a última semana, quando Jair Bolsonaro e mais sete aliados viraram réus no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, a oposição vem obstruindo a pauta da Câmara para pressionar o presidente Hugo Motta a pautar o PL da Anistia.

O grupo trabalhava com o cronograma de já conseguir pautar o regime de urgência do projeto da anistia nesta quinta-feira, 3, mas o tema não deverá ser pautado nesta semana.

