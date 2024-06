Pressão faz relator alterar texto e Conselho de Ética volta a ter comando em punição de deputados

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 12/06/2024 - 16:54 Para compartilhar:

A pressão de partidos sobre o projeto de resolução para punir brigas entre deputados na Câmara obrigou o relator do texto, deputado Domingos Neto (PSD-CE), a reduzir o poder da Mesa Diretora e dar mais “uma chance” ao Conselho de Ética. O relatório será apresentado nesta quarta-feira, 12.

A proposta prevê punições e até a suspensão de parlamentares que faltarem com o decoro nos corredores da Câmara dos Deputados. O projeto foi apresentado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (Progressistas-AL), após cobranças de lideranças partidárias e do Palácio do Planalto.

O texto inicial previa que as punições pudessem ser decididas pela Mesa Diretora da Câmara. Entretanto, deputados ficaram resistentes e afirmaram que a suspensão de um mandato não poderia ficar nas mãos de um colegiado simples.

Após negociações, ficou acordado que a Mesa apenas enviaria uma proposta ao Conselho de Ética, que teria 72 horas para votar a suspensão. O recurso da punição será apreciado pelo plenário da Câmara.

O texto é uma resposta às brigas e ameaças entre opositores que rondam os corredores da Câmara dos Deputados nas últimas semanas. Durante uma audiência do Conselho de Ética, os deputados André Janones (Avante-MG) e Zé Trovão (PL-SC) quase partiram para a agressão após o arquivamento do processo de cassação contra o mineiro.

Já em outra comissão, a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) passou mal após responder uma fala do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) sobre a ditadura militar. Ela precisou ficar internada no Hospital Sírio-Libanês, mas foi liberada.

Acordão do Conselho de Ética

Um deputado defensor da medida afirmou à IstoÉ que a proposta só foi colocada à mesa devido às falhas nos processos em tramitação no Conselho de Ética. Na avaliação dele, há um ‘acordão’ no colegiado para evitar os processos de cassação.

Para justificar, ele usou a situação de André Janones, que teve seu processo por acusação de rachadinhas arquivado pelo colegiado. Ele afirmou que, embora o governo tenha votado pelo arquivamento, a bancada de oposição não se mexeu o bastante para derrotar Janones.