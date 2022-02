‘Pressão estética’, diz Mariana Xavier sobre hábito de Bárbara, do BBB22, de chupar limão

Mariana Xavier, atriz de 41 anos, usou o Instagram para alertar os fãs sobre o comportamento de Bárbara Heck, do Big Brother Brasil 22. A participante tem preocupado os internautas com seu jejum prolongado, excesso de exercício físico e o hábito de chupar limão.

“A Bárbara tem aparecido com frequência na casa chupando limão. Mas não é aleatoriamente, porque ela ama limão de sobremesa. É chupando limão ao invés de comer, de almoçar, de jantar, numa tentativa de aliviar a consciência pesada por ter comido macarrão ou supostamente exagerado no doce”, começa Mariana. “A Bárbara é só um retrato do que a pressão estética faz com a nossa sociedade, adoecendo meninas cada vez mais jovens. Além dela temos o Arthur, mostrando como privação alimentar pode gerar compulsão.”

A atriz ainda falou sobre sua própria experiência com padrões de beleza. “Eu me alimento de forma equilibrada, me exercito com regularidade, durmo bem, tenho energia pra executar minhas tarefas, gosto do que vejo no espelho e meus exames estão todos bons. Ainda assim de vez em quando tem alguma criatura saindo do bueiro pra dizer que eu tenho que emagrecer ‘pela saúde’. Que conceito de saúde é esse que normaliza relações totalmente disfuncionais com a autoimagem e com a comida desde que você tenha um corpo magro, e chama de ‘romantização da obesidade’ uma luta que é apenas pra respeitarem o direito de os nossos corpos existirem livremente no mundo?”, finaliza.

Mais cedo nesta terça-feira (01) Graciele Lacerda falou sobre a participante do reality, mas defendendo-a das críticas. “Está cuidando da saúde”, disse a influenciadora fitness, alegando que ninguém fala nada quando alguém come doce ou fast food, mas sim quando a pessoa faz jejum.

