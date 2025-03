Pressão estética: Bruna Marquezine e outras rebatem críticas pela forma física

O nome de Bruna Marquezine, de 29 anos, voltou a repercutir na mídia após a atriz marcar presença em um famoso camarote na Marquês de Sapucaí, na última terça-feira, 4, durante a última noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Na ocasião, Marquezine compartilhou algumas fotos nas redes sociais, aproveitando o Carnaval ao lado de amigos e usando um top. A imagem, no entanto, viralizou e chamou a atenção dos internautas, que comentaram sobre a magreza da famosa.

Em um dos cliques, Bruna aparece cercada de fãs, e os ossos do seu tórax estão bastante aparentes. Isso foi o suficiente para que a foto viralizasse nas redes sociais e gerasse especulações sobre a sua magreza.

A atriz rebateu os comentários sobre seu corpo em uma conversa com o canal Paparazziando, de Gabriel Rangel, na sexta-feira, 7. Na ocasião, Bruna foi questionada sobre como lidava com os comentários. A caminho do embarque no aeroporto Santos Dumont, ela foi indagada sobre uma foto sua que havia viralizado.

“Você viu a enxurrada de comentários na internet sobre a sua magreza? Como você lida com isso?”, perguntou Gabriel.

“Eu não acompanhei. Não tenho o menor interesse em nenhum comentário sobre meu corpo ou de qualquer outra pessoa, exceto o de um médico”, disparou Bruna.

Assista ao vídeo:

🚨AGORA: Bruna Marquezine é parada por paparazzi em aeroporto e rebate comentários sobre sua magreza: “Eu não tenho o menor interesse em ver comentários sobre meu corpo que não sejam de um médico”. pic.twitter.com/Ve33dbHAEg — CHOQUEI (@choquei) March 8, 2025

Pressão estética

Comentários maldosos sobre a aparência das mulheres, inclusive das famosas, infelizmente, sempre viram pauta. Seja por estarem magras demais ou acima do peso, com maquiagem ou sem, e até por terem ou não feito procedimentos, elas sofrem com a pressão estética por serem figuras públicas.

Além de Bruna Marquezine, outras famosas também já enfrentam a pressão estética e rebatem críticas sobre sua forma física. Veja a lista!

Carolina Dieckmann

A atriz Carolina Dieckmann já declarou que sempre gostou de ser mais magrinha. “Todas as vezes que eu estive um pouquinho mais cheinha por causa de um trabalho não era o corpo que eu gostava, era o corpo que estava a serviço da arte. Então quando eu posto uma foto no Instagram é como eu gosto e gosto não se discute.”

Bianca Andrade (Boca Rosa)

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, não escondeu a revolta após ter a aparência do abdômen criticado. “Uma galera comentou que a minha barriga estava estranha. Eu vou dar um conselho de coração, que fique de aprendizado para muita gente, principalmente se você não é mãe: se você ver o corpo de uma mulher que foi mãe e notar alguma coisa diferente, não comenta. Você não faz ideia do que aquela mulher passou para ter um filho, você não faz ideia do que o nosso corpo tem que passar para ser casa de alguém e abrigar um bebê dentro da gente.”

Giovanna Lancellotti

Após surgir com a silhueta mais enxuta, a atriz Giovanna Lancellotti detonou uma seguidora que alfinetou o seu shape sarado, conquistado com dieta balanceada e treinos. “Eu amo meu corpo do jeitinho que ele é. E, afinal, quem tem que gostar sou eu, né?.”

Marina Ruy Barbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa já reclamou da maneira com que as pessoas se comportam na internet atualmente e alertou os internautas sobre como é perigoso julgar corpos nas redes sociais.

“Até quando vai existir esse tribunal da Internet em relação à aparência das mulheres? Parem! Isso é doentio e tóxico e só alimenta ainda mais uma busca pela perfeição ou para agradar a opinião alheia. Ninguém sabe o que a outra está passando, vivendo e sentindo. Só parem.”

Mariana Rios

Acusada de estar magra demais, a atriz e apresentadora Mariana Rios esclareceu que leva uma vida saudável e equilibrada. “Hoje eu consigo estar com o corpo que desejo é porque tenho equilíbrio na minha vida. Não saio comendo todos os doces do planeta, todas as frituras do mundo. A vida é um equilíbrio.”

Rafa Kalimann

O corpo de Rafa Kalimann chamou atenção em um clique postado pela ex-BBB. No X (antigo Twitter), ela lamentou os comentários que leu. “As pessoas que não entenderam, ainda hoje, que não se deve falar do corpo de outras pessoas, é porque não querem entender. É falta de bom senso mesmo.”

Thais Fersoza

A atriz Thais Fersoza recebeu o retorno de uma seguidora dizendo que agora que está “mais cheinha”, está mais bonita. “O importante é estar saudável, né? Mas, sim, uns quilos a mais estavam fazendo falta, não estava com o corpo bonito. Agora estou conseguindo ganhar músculo, ajustar para ficar de um jeito que, além de saudável, eu me sinta bem. Tá super valendo a pena.”