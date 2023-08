Pressão dos Treasuries após ata do Fed impõe viés de alta às taxas de juros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 18:08 Compartilhe

Após caírem pela manhã, os juros futuros zeraram a queda à tarde, acompanhando o movimento da curva dos Treasuries, por sua vez, mais pressionada depois da divulgação da ata do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve. O tom hawkish do documento não chegou a alterar as apostas em uma pausa no ciclo de aperto monetário nos Estados Unidos na reunião de setembro, mas diminuiu as expectativas de corte de juro ainda este ano. As taxas fecharam com viés de alta.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 fechou em 12,4450%, de 12,454% no ajuste anterior, e a do DI para janeiro de 2025 encerrou em 10,53%, de 10,49% de terça-feira. O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 10,23% no fechamento, de 10,21% na terça. A taxa do DI para janeiro de 2029 subia de 10,74% para 10,75%.

Pela manhã, com os retornos dos títulos norte-americanos longos acomodados em queda e o dólar bem comportado, houve espaço a uma correção de baixa da curva local, que vinha num processo de recomposição de prêmios desde segunda-feira. No começo da tarde, porém, o fôlego de queda dos DIs já esmaecia junto com a piora dos Treasuries e o mercado desandou de vez depois da ata, que, para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, “surpreendeu para o lado hawkish“.

“Foi apontando que a maioria dos membros continua a ver riscos altistas para inflação”, afirma o economista que não nota, contudo, grande distinção ante as falas recentes de diretores subsequentes à reunião. “No que toca à atividade, a autoridade deixou de lado os apontamentos sobre a recessão, mas ressaltou que o crescimento deverá ficar abaixo do potencial para o biênio que se iniciará no ano que vem”, afirma.

Após a ata, as chances de que os juros terminem o ano na faixa atual entre 5,25% e 5,50% aumentou de 57,5% para 60%, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group. Para a decisão do mês que vem, as chances de manutenção das taxas e de alta de 0,25 ponto porcentual permaneceram inalteradas.

O efeito da ata foi pesado na curva norte-americana. O rendimento da T-Note de 2 anos, que já subia antes mesmo do documento, acelerou a alta, flertando com a marca de 5% nas máximas da tarde, enquanto a taxa da T-Note de dez anos renovou o pico do ano, ao tocar a máxima em 4,276%. Os DIs também acusaram o golpe. As taxas curtas zeraram a queda e as longas passaram a subir.

No Brasil, a agenda esteve esvaziada, o que reforçou o foco do mercado no exterior e nos ajustes técnicos. Mas o ambiente político também segue monitorado de perto, após o aumento das incertezas sobre a tramitação das reformas. A previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de votar o arcabouço fiscal na terça-feira, favoreceu o ajuste em baixa da curva pela manhã, mas a impressão é de que a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o “poder da Câmara” não passará incólume.

Segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), no mundo político e no mercado, a percepção é a de que a tributação de aplicações e negócios em paraísos fiscais está mais distante. A taxação das aplicações offshore é vista pela equipe econômica como importante na busca por arrecadação para o cumprimento da meta de déficit zero para 2024, mas desde o começo, a ideia não foi bem recebida por alguns parlamentares e a rusga recente entre Haddad e Lira foi o episódio que faltava para que esses agentes passassem a acreditar que o assunto agora ficará em banho-maria.

Sérgio Silva, gestor de portfólio da Tenax Capital, afirma que o mercado se frustrou com o ritmo das reformas na volta do Congresso, uma vez que antes do recesso as pautas haviam andado com certa velocidade. “O mercado está vendo certa morosidade. Isso, somado às dúvidas sobre como fechar a conta para a meta zero em 2024 e ao exterior, tem pressionado a curva, mas ainda estamos bem em relação aos pares da região”, avalia.

