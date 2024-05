Pressa e erros de digitação: equívocos ao comprar ações movimentam US$ 3,5 bi por dia nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/05/2024 - 20:17 Para compartilhar:

Um corretor custou ao Citigroup US$ 78 milhões em multas na semana passada ao digitar incorretamente uma ordem de venda de ações. É uma gafe com a qual investidores comuns como Derek Robinson, de Seattle, nos Estados Unidos, podem se identificar.

O eletricista de 45 anos estava correndo um dia no ano passado para aderir a uma tendência de investimento sobre a qual leu no Reddit. Na pressa, ele digitou o símbolo errado.

“Uma empresa de biotecnologia estava passando por um aperto”, disse ele. “Tentei entrar direto no final do dia e acertei o relógio errado.” O erro deixou Robinson com US$ 500 em ações da empresa de navegação Imperial Petroleum, cujo símbolo é IMPP. Ele pretendia comprar ações da Immutep, especializada em imunoterapia contra o câncer e conhecida como IMMP.

Compras erradas de ações como a de Robinson representam menos de 1% de todas as negociações, mas isso representa impressionantes US$ 3,5 bilhões por dia com base nos volumes atuais de negociação, segundo os professores de finanças da Universidade Rutgers Vadim Balashov e Andrei Nikiforov.

Eles estimam que mais de metade das ações negociadas na Nasdaq e na Bolsa de Valores de Nova York em determinado momento têm tickers semelhantes a outras, o que as torna propícias à confusão.

Os erros nem sempre são aparentes imediatamente. Robinson só descobriu o seu erro na manhã seguinte, quando viu que as ações da Imperial tinham subido cerca de um dólar, mas as suas participações não tinham mudado. “Percebi que estava perdendo dinheiro em uma operação na qual todos os outros estavam ganhando”, disse ele.

Robinson ficou com o Imperial na esperança de que ele se tornasse um ganhador de dinheiro. Essa aposta valeu a pena; as ações subiram 56% no acumulado do ano, enquanto a Immutep subiu 25%. “Tive sorte”, disse ele.

Ainda assim, ele mudou a maneira como investe. “Estou seguindo mais lentamente as mentes coletivas do Reddit nas negociações e, se o fizer, estarei exercendo mais cautela”, disse ele. “Estou me verificando novamente e verificando três vezes o sentimento.”

No caso do Citi, um “erro de introdução” de um trader anônimo levou à venda de US$ 1,4 bilhão em ações, provocando um “flash crash” nas ações europeias. Não está claro exatamente como o erro ocorreu.

Mas correr para vencer o relógio é um motivo comum citado pelos investidores quando compram as ações erradas, assim como os erros de digitação antiquados.

Outros culpam as empresas por escolherem símbolos de ações que semeiam confusão. Considere que a montadora Ford é negociada sob F – e não FORD, que é o ticker da Forward Industries, uma empresa de design e fabricação.