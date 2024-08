Presos suspeitos de planejar atentado islamista contra shows de Taylor Swift na Áustria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2024 - 15:54 Para compartilhar:

A polícia austríaca anunciou nesta quarta-feira (7) a prisão de indivíduos que planejavam um atentado islamista em Viena, relacionado aos shows da cantora americana Taylor Swift, marcados para esta semana.

Um cidadão austríaco de 19 anos que “jurou lealdade” ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), foi detido após uma operação especial na Baixa Áustria, perto da capital, declarou em uma coletiva de imprensa o diretor-geral de Segurança Pública, Franz Ruf.

“Descobrimos ações preparatórias focadas nos shows de Taylor Swift em Viena”, acrescentou, especificando que foram apreendidas “substâncias químicas” na residência do suspeito.

Outra pessoa, um cúmplice, também foi presa em Viena. Os dois haviam se “radicalizado na internet”, de acordo com os primeiros elementos da investigação.

A polícia reforçará a segurança nos próximos dias, especialmente na entrada dos shows da estrela americana, que se apresentará quinta, sexta e sábado na capital austríaca. Espera-se um público de 65.000 espectadores em cada um dos shows.

“O risco real está descartado no momento, mas com o aumento do perigo difuso, devemos tomar as medidas necessárias e acionar nossas unidades especiais para os shows”, disse o chefe da polícia de Viena, Gerhard Purstl.

A Áustria fortaleceu suas medidas preventivas desde um atentado jihadista que causou quatro mortes em 2 de novembro de 2020, o primeiro desse tipo no país de 9,1 milhões de habitantes.

