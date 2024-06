Presos suspeitos de chantagear familiares de Schumacher

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 24/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

Promotores alemães afirmam que criminosos teriam exigido milhões de euros para não divulgar informações sobre o ex-piloto heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher.Promotores públicos da cidade de Wuppertal, no oeste da Alemanha, divulgaram nesta segunda-feira (24/06) que dois indivíduos foram presos no dia 19 de junho, suspeitos de tentar extorquir milhões de euros da família do ex-piloto sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher.

De acordo com os promotores, os suspeitos disseram a funcionários de familiares de Schumacher que possuíam informações que eles não gostariam que fossem divulgadas.

"Eles exigiam um pagamento na casa dos milhões para impedir a publicação de dados na dark web. Como prova de que realmente possuíam as informações, eles enviaram arquivos individualmente para a família", explicaram os promotores.

Os investigadores usaram "recursos técnicos" para descobrir que os dois homens estavam atuando em Wuppertal. Com isso, promotores dessa cidade assumiram o caso no lugar dos colegas de Kassel quando isso se confirmou, um dia antes da prisão dos suspeitos, a partir de uma dica vinda de autoridades suíças.

Pai e filho detidos preventivamente

Os suspeitos do crime são pai e filho, de 53 e 30 anos, que já estavam em liberdade condicional devido a outro crime e agora seguem em prisão preventiva desde quinta-feira da semana passada. Eles foram detidos em um supermercado.

Segundo os promotores, ao menos oito propriedades foram alvos de busca e apreensão no mesmo dia, a exemplo das residências principais e secundárias dos suspeitos, além do local de trabalho do homem mais velho.

Se forem julgados e posteriormente condenados, eles poderão cumprir pena de até cinco anos de prisão ou ter de pagar multas.

Reclusão após acidente

Desde que sofreu um acidente enquanto esquiava nos alpes franceses, em 29 de dezembro de 2013, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 não foi mais visto em público.

Schumacher teve graves ferimentos na cabeça, e o estado de saúde dele é um segredo guardado cuidadosamente pela família e por amigos próximos.

Esse caso de chantagem não é o primeiro envolvendo a família Schumacher. Em 2017, um homem de 25 anos foi condenado por tentar chantagear a esposa do ex-piloto.

gb (DW, dpa)