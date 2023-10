AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/10/2023 - 23:59 Compartilhe

Os seis presos que morreram nesta sexta-feira em uma prisão do Equador tinham nacionalidade colombiana e envolvimento no assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, informou o órgão estatal encarregado das prisões (SNAI).

“As seis pessoas privadas de liberdade mortas” na prisão Guayas 1, localizada na cidade de Guayaquil, “eram de nacionalidade colombiana e foram acusadas pelo assassinato do ex-candidato Fernando Villavicencio”, apontou a entidade.

