Preso terceiro suspeito de planejar atentado em show de Taylor Swift

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 09/08/2024 - 12:31 Para compartilhar:

Adolescente de 18 anos de cidadania iraquiana foi detido nesta sexta; outros dois jovens já haviam sido presos na quarta. Eles confessaram planejar um ataque ao estádio onde a cantora americana se apresentaria em Viena.Um cidadão iraquiano de 18 anos foi detido em Viena nesta sexta-feira (09/08), suspeito de ajudar a planejar um atentado durante um show da cantora Taylor Swiftmarcado para acontecer na capital austríaca, informou o Ministério do Interior do país.

É a terceira detenção relacionada ao caso. Na quarta-feira, dois jovens austríacos, de 19 e 17 anos, foram detidos devido ao suposto complô, que levou ao cancelamento dos três shows da artista americana em Viena nesta quinta, sexta e sábado.

Outro adolescente, de 15 anos, também foi levado para interrogatório e confirmou detalhes da confissão do principal suspeito, informou Franz Ruf, chefe da segurança pública da Áustria, em uma coletiva de imprensa.

O principal suspeito é o jovem de 19 anos, que tem raízes na Macedônia do Norte. Ele foi radicalizado online e jurou lealdade à facção terrorista Estado Islâmico, segundo Ruf.

O oficial disse que o jovem confessou os planos logo após ser preso e forneceu detalhes da operação, que incluíam usar explosivos e armas do lado de fora do estádio. Os organizadores do evento esperavam atrair mais de 200 mil fãs de todo o mundo.

Sabe-se também que o principal suspeito planejava o ataque desde julho, pesquisou na internet sobre a fabricação de bombas e leu conteúdos relacionados à rede terrorista Al Qaeda.

Reino Unido continuará com os shows de Taylor Swift

O cancelamento de três shows da altamente lucrativa turnê "Eras" de Swift causou grande decepção em Viena.

"Entendo muito bem que aqueles que queriam assistir ao show ao vivo estão muito tristes", disse o chanceler federal austríaco Karl Nehammer a repórteres na quinta-feira.

"As mães e os pais estão cuidando de suas filhas e filhos, que estavam cheios de entusiasmo e expectativa para esse concerto. Mas também é importante que, em momentos tão sérios como agora, seja inevitável que a segurança esteja em primeiro lugar."

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse que não há planos para cancelar os cinco shows de Swift na capital britânica, marcados para ocorrer de 15 a 20 de agosto, embora o país não tenha esquecido o ataque de 2017 a um show deAriana Grande em Manchester, que deixou 22 pessoas mortas.

No final de julho, três meninas, entre seis e nove anos, que participavam de uma colônia de férias com a temática de Taylor Swift foram esfaqueadas e mortas por um jovem de 17 anos. O crime ocorreu em Southport, no norte da Inglaterra, e desencadeou uma onda de desinformação e protestos anti-imigração e contra muçulmanos em todo o Reino Unido.

Como resposta, a população saiu às ruas em contraprotestos, nos quais se formaram escudos humanos para defender abrigos de imigrantes.

sf/le (Reuters, AP)