Preso por tráfico de drogas, sargento continua na FAB e recebe salário normalmente

O sargento da FAB Manoel Silva Rodrigues, que foi preso na Espanha há um ano e um mês e condenado por tráfico de 39 kg de cocaína, segue na ativa da instituição recebendo salário em dia. No Brasil, ele é réu por tráfico de drogas com valor estimado em R$ 6,3 milhões segundo o Ministério Público Militar.

De acordo com informações do portal UOL junto ao Portal da Transparência, mesmo estando detido e sem trabalhar desde 2019, Manoel segue recebendo seu salário normalmente no valor de R$ 8,1 mil , além de verbas indenizatórias. Em novembro, o valor bruto chegou a R$ 14,5 mil, devido à gratificação natalina. Ao longo de todo esse período, seus salários somaram cerca de R$ 97,5 mil.

Ainda segundo o veículo juntamente com à Justiça Militar, no processo em que o sargento é réu, não houve pedido de bloqueio. Os pagamentos dizem respeito à questão administrativa da FAB. Segundo a FAB, ele foi notificado da abertura do processo de exclusão. Mas para ser desligado administrativamente é necessário o trânsito em julgado (quando não cabe recurso) do processo judicial, que embasa o processo interno, segundo informou a FAB.

