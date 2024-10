Preso por matar brasileira na Itália alega legítima defesa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/10/2024 - 11:01 Para compartilhar:

PISA, 26 OUT (ANSA) – O italiano Emanuele Nannetti, que confessou o assassinato da brasileira Flávia Mello Agonigi, encontrada morta na região da Toscana após ter ficado desaparecida por quase 15 dias, alegou ter agido em legítima defesa.

O jovem de 34 anos foi detido pelas autoridades italianas depois que o corpo da mulher foi localizado dentro de uma cisterna no porão de uma residência nas proximidades de Casciana Terme, na província de Pisa.

O juiz de instrução da região emitiu uma medida cautelar para manter Nannetti na prisão, devido ao risco de repetição do crime. Neste sábado (26), no entanto, o homem fez declarações mais detalhadas sobre o caso e alegou legítima defesa.

Segundo o advogado Massimiliano Calderani, Nannetti contou à justiça que foi “agredido e por isso se defendeu”.

“Vendo-se confrontado com a raiva da mulher no escuro, porque a casa não tinha eletricidade, ele agarrou primeiro uma garrafa, quebrando-a na cabeça dela, mas diante de sua reação ainda mais violenta, ele pegou uma faca com a qual desferiu quatro golpes para se livrar da mulher”, relatou.

Por estes motivos, a defesa do italiano pediu a “reclassificação do crime como excesso negligente de legítima defesa”, tendo em vista que Nannetti teria sido supostamente agredido primeiro, ou “homicídio culposo e libertação imediata da prisão com atenuação da medida cautelar”.

O pedido é feito enquanto as autoridades aguardam o resultado da autópsia de Agonigi, que deverá confirmar se as feridas no corpo são ou não compatíveis com a história do jovem.

A mulher de 54 anos, que tinha cidadania italiana e ficou desaparecida por quase 15 dias, foi encontrada graças a plataforma Google Maps, serviço de navegação e pesquisa do Google, usado pela polícia italiana para localizar o carro de Agonigi em uma praça em frente à Igreja de Sant’Ermo.

Depois disso, os agentes detectaram a residência onde estava o corpo da vítima e seguiu os rastros de Nannetti, que vivia na parte de cima do local e trabalhava ocasionalmente como mecânico. Em declaração à polícia, ele revelou ter entrado em contato com a vítima por meio de um site de encontros. (ANSA).