Preso por exploração sexual, rapper Diddy é hospitalizado

Sean “Diddy” Combs, 55, preso por tráfico sexual, foi hospitalizado por dores no joelho. A informação foi divulgada pelo site TMZ.

O rapper americano foi levado do Centro de Detenção Metropolitano para um hospital do Brooklyn, em Nova York, na quinta-feira, 30. Ele teria supostamente um histórico de problemas no joelho. O advogado de Diddy não comentou sobre o assunto.

Segundo relatos, ele está relativamente “mais magro e grisalho”. Segundo o jornal americano The Sun, uma testemunha ocular afirmou que o rapper está sofrendo as consequências da vida na prisão e não ostenta mais o luxo de antes.

“Ele parecia surpreendentemente mais magro, o que era de se esperar [por ele estar] dentro de um centro de detenção federal há alguns meses”, afirma a repórter da Law & Crime, Elizabeth Millner. Ela esteve presente em uma audiência judicial do rapper recentemente.

Ela ainda acrescenta que o cabelo de Diddy está visivelmente mais grisalho, bem diferente da última vez que ele foi visto em setembro. “Muito diferente do estilo de vida luxuoso que ele tinha antes, talvez ficar preso na detenção esteja começando a desgastá-lo.”

Entretanto, ao Page Six, uma fonte próxima à Combs afirmou que ele “está em forma, saudável e totalmente focado em sua defesa”. “Ele tem sido muito ativo, continua de bom humor e, como sempre, ficou feliz em ver seus filhos”, afirma.

Preso desde 16 de setembro, Diddy é acusado de tráfico sexual e extorsão, dentre outros crimes e deve permanecer atrás das grades até seu julgamento, em 5 de maio de 2025.