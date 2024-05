Preso nos EUA há 24 anos, Chico Forti aguarda transferência

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 MAI (ANSA) – Enrico “Chico” Forti, ex-surfista e produtor de filmes preso desde 1998, deixou a prisão onde cumpria pena em Miami e foi transferido para uma unidade federal, sob custódia da Agência de Imigração dos Estados Unidos, onde aguarda transferência para a Itália.

Uma fonte próxima ao italiano estima que a viagem deve ocorrer entre duas ou três semanas. Outras fontes que acompanham o caso, porém, são mais cautelosas, destacando que a média de espera para a entrega após a sentença italiana de reconhecimento da estrangeira é de quatro a cinco meses.

“Para mim, agora começa o renascimento”, teria comemorado ele. Ainda segundo fontes, o trentino de 65 anos se disse muito positivo sobre o processo.

A autorização para a transferência foi anunciada pela primeira-ministra Giorgia Meloni durante sua visita a Washington no último mês de março.

“Estou feliz em anunciar que, após 24 anos de detenção nos Estados Unidos, foi assinada a autorização para a transferência para a Itália de Chico Forti, um resultado do compromisso diplomático deste governo, da colaboração com o estado da Flórida e com o governo dos Estados Unidos, aos quais agradeço”, disse ela em um vídeo gravado na ocasião.

Forti foi condenado à prisão perpétua por assassinato na Flórida em 2000, mas os defensores alegam que houve claras violações no processo, como ele ser ouvido sem a presença de um advogado e sem a notificação da Embaixada da Itália.

Enrico Forti se mudou para Miami na década de 90, constituiu família e começou a investir em imóveis e outros negócios.

Na noite de 15 de fevereiro de 1998, porém, ele foi acusado do assassinato de Dale Pike, filho do dono de uma boate que ele estava comprando. As investigações e a própria decisão de condenar à prisão perpétua apresentam muitas dúvidas e o italiano sempre alegou ter sido vítima de um complô. (ANSA).