Preso nos EUA é executado quase 30 anos após condenação por assassinato

Condenado à morte pelo assassinato de uma mulher há quase 30 anos, Willie B. Smith foi executado na quinta-feira (21). Ele recebeu uma injeção letal na prisão de Holman, em Atmore, estado do Alabama, sudeste dos Estados Unidos.

Em 1991, o condenado sequestrou Sharma Johnson, de 22 anos, em um caixa eletrônico e, ameaçando-a com uma arma, obrigou-a a fornecer a senha do cartão de crédito. Depois, ele a levou à força para um cemitério onde a matou com um tiro na cabeça. Ele colocou o corpo da jovem no carro e o incendiou.

Um ano depois, foi condenado à morte por um júri. Desde então, seus advogados tentavam evitar o cumprimento da sentença. “A família de Sharma Johnson teve que esperar 29 anos, 11 meses e 25 dias para ver a sentença do assassino de Sharma ser executada”, disse o procurador-geral Steve Marshall em um comunicado. “Finalmente, a punição cruel e incomum que foi infligida a eles – uma longa negação de justiça de décadas – chegou ao fim.”

Attorney General Steve Marshall Statement on the Execution of Murderer Willie B. Smith III https://t.co/gsNehsFMsx pic.twitter.com/981QkUYrDf — Attorney General Steve Marshall (@AGSteveMarshall) October 22, 2021

