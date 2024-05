Preso no Chile bombeiro acusado de provocar incêndio que deixou 137 mortos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 20:01 Para compartilhar:

Um bombeiro foi preso nesta sexta-feira (24) no Chile acusado de ser o responsável pelo incêndio que causou 137 mortes no início de fevereiro na cidade de Viña del Mar, informou o diretor da Polícia de Investigações (PDI), Eduardo Cerna.

“Obteve-se no dia de hoje a ordem de detenção do autor dos incêndios ocorridos no mês de fevereiro na região de Valparaíso”, onde se localiza Viña del Mar, disse Cerna em uma coletiva de imprensa sobre os resultados da investigação dessa tragédia.

