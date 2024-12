Preso, Braga Netto está em quarto com ar-condicionado, geladeira, armário e televisão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2024 - 1:21 Para compartilhar:

Preso desde o último sábado, dia 14, por obstrução de justiça nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil depois do resultado das eleições de 2022, o general Walter Braga Netto está preso no quarto do chefe de Estado Maior da 1ª Divisão do Exército, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com reportagem da TV Globo, o local tem armário, geladeira, ar-condicionado, televisão e banheiro exclusivo. Além disso, as refeições são feitas no rancho, o restaurante onde os oficiais de patentes mais altas se alimentam. O general tem direito a quatro refeições por dia incluindo café da manhã, almoço, jantar e ceia.

Ainda de acordo com a reportagem, o lugar precisou ser improvisado para receber Braga Netto pois não tinha, na estrutura do Exército no Rio de Janeiro, um espaço adequado para o isolamento de um general de quatro estrelas.