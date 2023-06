Presidentes latinos escrevem a Biden por dívida argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 12:01 Compartilhe

BUENOS AIRES, 23 JUN (ANSA) – A Argentina enviou ao presidente dos EUA, Joe Biden, uma carta assinada por seis chefes de Estado da América Latina para pedir que ele interceda junto ao Fundo Monetário Internacional (FMI) em busca de uma solução para a dívida do país.

O documento é firmado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colômbia), Gabriel Boric (Chile), Luis Arce (Bolívia) e Mario Abdo Benítez (Paraguai).

A carta afirma que o excesso de endividamento da Argentina é causado por um “empréstimo excepcional” de US$ 47 bilhões concedido pelo FMI ao então presidente Mauricio Macri, além de ressaltar o “trabalho” do governo para honrar seus compromissos, apesar dos efeitos da pandemia de Covid-19, da guerra na Ucrânia e da pior estiagem na história do país.

Segundo o documento, o FMI concedeu um crédito 1.000% superior “à cota que correspondia à Argentina, com o aval de seus principais acionistas”.

Em seu perfil no Twitter, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, agradeceu a seus colegas pelo apoio. “É mais um sinal da força que temos como região se trabalhamos juntos”, escreveu.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias