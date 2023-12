Presidentes de Venezuela e Guiana se reunirão em 14/12 por disputa territorial

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2023 - 18:36 Para compartilhar:

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e seu contraparte guianense, Irfaan Ali, se reunirão na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, para discutir “assuntos relacionados com a controvérsia fronteiriça” sobre o Essequibo, um território rico em petróleo, informou o país anfitrião neste sábado (9).

“Ambos concordaram que esta reunião seja celebrada sob os auspícios da CELAC”, Comunidade dos Estados Latino-americanos e do Caribe, “e da CARICOM”, Comunidade do Caribe, acrescentou o texto assinado pelo primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, Ralph Gonsalves, segundo o qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi convidado a participar do encontro.

