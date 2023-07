Presidentes de Itália e Tunísia se reúnem em Roma

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 10:01 Compartilhe

ROMA, 24 JUL (ANSA) – O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recebeu nesta segunda-feira (24) o seu homólogo da Tunísia, Kais Saied, e afirmou que os dois países estão “lado a lado nos maiores desafios”.

“Essa reunião é uma oportunidade para destacar a amizade que existe entre nossos povos, entre nossos países”, disse Mattarella no encontro, realizado no Palácio do Quirinale, sede da Presidência italiana, em Roma.

“Gostaria de retomar as reflexões que fizemos juntos em outra reunião, dois anos atrás, e sublinhar novamente o fato de a Itália estar ao lado da Tunísia, reiterando nossa disposição para cooperar mais de perto”, concluiu Mattarella.

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, também participou da reunião.

O encontro acontece na esteira da assinatura de um acordo entre a Tunísia, a Itália, a Holanda e a União Europeia sobre a crise migratória no Mediterrâneo.

No último dia 16, o texto foi firmado por Saied; pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni; pela presidente do Poder Executivo europeu, Ursula von der Leyen; e pelo primeiro-ministro holandês, Mark Rutte.

O texto prevê um aumento do apoio financeiro da UE à Tunísia para reduzir os fluxos migratórios irregulares, mas Bruxelas cobra um tratamento digno aos migrantes, já que o país é acusado de violências e maus-tratos contra essas pessoas. (ANSA).

