Presidentes de Brasil e Paraguai reabrirão Ponte da Amizade em 15 de outubro

O presidente Jair Bolsonaro e o homólogo do Paraguai, Mario Abdo Benítez, se reunirão no dia 15 de outubro na Ponte da Amizade, que liga Ciudad del Este a Foz de Iguaçu, para oficializar a reabertura do comércio fronteiriço, anunciou um porta-voz presidencial paraguaio.

“Posso confirmar que a reabertura da Ponte da Amizade acontecerá no dia 15 de outubro, com um encontro entre os presidentes Mario Abdo Benítez e Jair Bolsonaro”, disse o assessor para Assuntos Internacionais, Federico González, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9).

A passagem de pessoas e bens foi interrompida há pouco mais de seis meses pela pandemia de covid-19 na fronteira que registra uma movimentação de 20 mil veículos por dia em horário normal e movimenta cerca de 500 milhões de dólares por mês, segundo a Câmara dos Comércio de Ciudad del Este.

González também anunciou que o aeroporto internacional de Assunção “Silvio Pettirossi” será reaberto em 21 de outubro.

“Inicialmente será um plano piloto”, esclareceu.

O chefe da Direção Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, garantiu que os aeroportos Silvio Pettirossi e Guaraní (Ciudad del Este) estão aptos a receber voos regulares que cumpram os requisitos internacionais.

“A aeronave será desinfetada com um sistema muito semelhante ao da Unidade de Terapia Intensiva dos hospitais e haverá controle de temperatura por meio de câmeras térmicas”, disse o responsável.

Desde que o primeiro caso foi conhecido em março, o Paraguai registrou pouco mais de 47.000 infectados e 1.012 mortes, números entre os mais baixos da região.

